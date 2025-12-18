La solidarietà a tavola Il pranzo di Natale alla mensa popolare Tanti volontari al lavoro

A Empoli, il Natale si celebra con solidarietà e condivisione alla mensa popolare, dove tanti volontari si impegnano con entusiasmo per regalare un momento di calore e speranza a chi ha bisogno. In questi due giorni di festa, la comunità dimostra che il vero spirito natalizio si manifesta anche attraverso gesti di solidarietà e vicinanza.

Empoli, 18 dicembre 2025 – Tanti volontari in campo, due giorni di festa, una certezza: a Empoli il Natale non lascia indietro nessuno. Alla mensa popolare Emmaus della Misericordia, le porte resteranno aperte sia il giorno di Natale che a Santo Stefano. I numeri raccontano l'organizzazione di una macchina solidale che non si ferma: tre volontari all'accoglienza e per apparecchiare, tre cuochi in cucina, sette addetti al servizio ai tavoli e circa cinque persone dedicate alle pulizie e al riordino. Un lavoro di squadra che permetterà di accogliere alla tavola di via XI Febbraio circa trenta ospiti, tra le persone seguite dal Centro Emergenza Freddo e quelle ospitate alla Casa Albergo.

