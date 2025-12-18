La sinistra già piagnucola | Dal governo laboratorio repressione

Le forze dell'ordine sono intervenute nel centro sociale Askatasuna per una perquisizione. Immediatamente, la sinistra reagisce accusando il governo di repressione, alimentando un clima di tensione e polemiche. La vicenda mette in luce le tensioni tra sicurezza e libertà, evidenziando come ogni azione delle autorità venga interpretata attraverso diverse lenti politiche e ideologiche.

© Ilgiornale.it - La sinistra già piagnucola: "Dal governo laboratorio repressione" La forze dell'ordine entrano per la perquisizione nel centro sociale Askatasuna e la sinistra già si lamenta. "È inaccettabile che un intero quartiere sia svegliato all'alba da un'operazione di polizia giudiziaria che costringe 500 famiglie di bambini, che sarebbero dovuti andare a scuola, e restare fuori". Il riferimento è al fatto che due scuole, una primaria e una scuola dell'infanzia, nel quartiere Vanchiglia di Torino, sono state tenute chiuse per sicurezza. "Inaccettabile", le parole del vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi. Si tratterebbe, a suo dire, di "un'operazione di spettacolarizzazione della forza che nessuna istituzione dovrebbe avallare.

