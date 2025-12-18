La sfida della competizione globale | Ecco come vincere sui mercati

Nel panorama competitivo globale, le aziende italiane devono affrontare sfide crescenti per emergere sui mercati internazionali. Sace, l’agenzia di credito all’export partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, prosegue il suo viaggio a Firenze, offrendo strumenti e strategie per rafforzare la presenza italiana all’estero e trasformare le sfide in opportunità di successo.

FIRENZE Va avanti il roadshow itinerante di Sace, l’export credit agency italiana interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dopo Milano, Venezia, Napoli, Bari, Bologna e la tappa speciale di Dubai dedicata alle imprese italiane attive nel Golfo, l’evento “Energie per il futuro dell’export“ è approdato ieri a Firenze, settimo appuntamento di un percorso dedicato all’ascolto e al confronto diretto con le imprese italiane nei loro territori. Un viaggio che sta attraversando l’Italia da Nord a Sud, lungo oltre 1300 km, attraverso le sedi territoriali di Sace per raccogliere esigenze, idee e testimonianze direttamente dalle aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

