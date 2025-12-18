La sentenza che ha spiazzato tutti | Clizia Incorvaia cosa c’è dietro l’assoluzione?

Una sentenza inaspettata scuote l’universo mediatico intorno a Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Tra tensioni pubbliche e questioni familiari, si svela un nuovo capitolo della battaglia legale che tiene banco, lasciando tutti con più domande che risposte. La verità dietro l’assoluzione emerge in un quadro complesso, dove il ruolo della figlia e i risvolti personali si intrecciano in un intricato equilibrio di emozioni e strategia.

Quando una foto può trasformarsi in un campo di battaglia legale, la verità diventa una conquista. Assolta. "Il fatto non costituisce reato". Clizia Incorvaia esce pulita dal tribunale penale di Roma, con una sentenza che fa rumore. L'accusa? Aver pubblicato sui social le foto della figlia senza il consenso dell'ex marito, Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Una denuncia che ha innescato un procedimento penale, ma che si è appena spento con un verdetto chiaro: nessun reato.

