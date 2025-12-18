La scossa liberale di Occhiuto che punta al congresso forzista

La «scossa liberale» di Occhiuto si prepara a incidere nel panorama forzista, puntando verso il congresso. Un movimento che vuole distinguersi dalle vecchie correnti, considerate polverose e superate, e che mira a portare novità e rinnovamento. Solo il Pd, tra i partiti italiani, si ostina a mantenere le sue correnti, mentre altri cercano di aprire una nuova strada nel centrodestra.

© Cms.ilmanifesto.it - La «scossa liberale» di Occhiuto che punta al congresso forzista Che nessuno la chiami «corrente». Quella è «una cosa polverosa, che appartiene al passato. Solo il Pd, tra i partiti più masochisti della storia italiana, ha le correnti». Meglio chiamarla . il manifesto.

Occhiuto la “scossa”. Nasce la (non) corrente del governatore. Tajani: "Il partito è aperto" - Il governatore lancia la sfida liberale a FI "che galleggia all'8 per cento"con un convegno a Roma. ilfoglio.it

FI, a Palazzo Grazioli la “scossa liberale” di Occhiuto. E Tajani: “I Berlusconi? Li sento tutti i giorni” - Antonio Tajani parla di “partito aperto”, ma il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, rilancia: c’è bisogno di una “scossa liberale” per “rafforzare” qu ... corriereirpinia.it

A Roma, all'evento di Forza Italia di Palazzo Grazioli, Roberto Occhiuto presenta la "cosa azzurra". "Non è una nuova corrente - dice - ma una scossa liberale al centro-destra". Leggi l'articolo completo: x.com

OCCHIUTO RILANCIA IL PENSIERO LIBERALE IN FORZA ITALIA: «NESSUNA CORRENTE, MA UNA SCOSSA NECESSARIA» Dal convegno di Palazzo Grazioli un appello al rinnovamento del centrodestra: idee, coraggio e apertura alla società civile https:// - facebook.com facebook

