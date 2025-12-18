La scienza sotto l' albero - Laboratorio per famiglie alla ludoteca scientifica

Preparati a scoprire il magico mondo della scienza in un evento speciale alla Ludoteca Scientifica del Museo degli Strumenti di Fisica. In occasione della vigilia dell’Epifania, bambini e famiglie sono invitati a partecipare a un laboratorio interattivo, divertente e istruttivo, dove la curiosità si trasforma in scoperta. Un’occasione unica per vivere un’esperienza educativa all’insegna del gioco e della conoscenza, immersi nel meraviglioso universo scientifico.

© Pisatoday.it - La scienza sotto l'albero - Laboratorio per famiglie alla ludoteca scientifica Il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica vi aspetta alla vigilia dell’Epifania con un laboratorio per bambini e famiglie sotto il segno della scienza.Scienza sotto l’alberoLunedì 5 gennaio 2026, ore 15:00-18:00(ultimo ingresso ore 17:15)Laboratorio per famiglie a ciclo continuo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: La sorpresa sotto l’albero: "Buoni spesa elettronici per le famiglie in difficoltà" Leggi anche: Nuovi orari per la ludoteca: "Si va incontro alle famiglie" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Biblioteca Civica, i prossimi appuntamenti; Weekend a Novi Ligure: tra longevità in salute, la rivoluzione Marvel e laboratori per i più piccoli; Cuglieri, gli appuntamenti del Natale; Una notte di magia e scienza sotto l’albero: a Città della Scienza ritorna “Una notte al museo.... Città della Scienza, dal 6 dicembre al 6 gennaio “La scienza illumina il tuo cammino” - Dal 6 dicembre al 6 gennaio Città della Scienza si trasforma in un luogo magico di scoperta tra arte, stelle e tradizione. 2anews.it La scienza illumina il Natale a Napoli: a Città della Scienza un mese di eventi speciali tra arte, stelle e tradizione - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Città della Scienza presenta "La Scienza Illumina il tuo Natale", un ricco calendario ... napolitoday.it Città della Scienza, da sabato 6 dicembre ha inizio la Scienza del Natale - Un nuovo weekend a Città della Scienza per festeggiare il Natale con un ricco calendario di attività per i visitatori di tutte le età. 2anews.it

Open Night sotto le stelle – Un viaggio tra scienza, musica e futuro Un’occasione importante per incontrare i docenti, esplorare la scuola, osservare il cielo con i telescopi del CANA e lasciarsi incantare dalla musica dell’IC Tasso. Ti aspettiamo il 18 dicembr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.