La scala immobile dell' archeo-stazione Colosseo | in panne dopo poche ore

La recente apertura della stazione Colosseo-Fori Imperiali sulla metro C è durata poche ore prima di fermarsi. La stessa impressione si ripete: una struttura imponente che, pur promettendo modernità, si svela subito fragile e inadeguata. Un esempio di come l’efficienza delle grandi opere pubbliche italiane continui a essere messa in discussione, lasciando cittadini e visitatori delusi e senza soluzioni durature.

© Iltempo.it - La scala immobile dell'archeo-stazione Colosseo: in panne dopo poche ore È bastata una manciata di ore alla nuova stazione monumentale della metro C "Colosseo-Fori Imperiali" per "omologarsi" alle altre fermate delle linee della Capitale. Così, davanti alle luccicanti scale mobili fuori uso, i romani si sono sentiti veramente a casa, a Roma, dove non c'è un giorno senza che qualche impianto si guasti in metropolitana. Ieri, all'indomani dell'inaugurazione, due delle 16 scale mobili (una di quelle che portano dai binari all'atrio e una delle quattro che dal piano dei tornelli permettono di raggiungere l'esterno) erano già ko. Barriere di plastica gialle, con tanto di segnale di pericolo, le rendevano inaccessibili mentre fari lampeggianti suggerivano ai passeggeri di cercare una strada alternativa.

