La Sangio brinda in Coppa

Una vittoria emozionante per la Sangio nella Coppa Lucchese, con un risultato finale di 2-1 contro la Lucchese. Una partita combattuta, segnata da momenti di grande intensità e determinazione da parte di entrambe le squadre. La Sangio dimostra ancora una volta il suo spirito di squadra e la volontà di emergere, portando a casa un risultato importante e coinvolgente per i propri tifosi.

LUCCHESE (4-3-3): Milan, Xeka (41' st Sansaro), Lorenzini (17' st Pupeschi), Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Ragghianti), Russo (28' st Palma), Caggianese, Piazze (11' st Camilli), Colferai. A disp: Ennached, Venanzi, Onu, Morisi. All. Pirozzi SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini, Nocentini, Gozzini, Noferi, Ferrante, Manes, Rossi (1' st Agrello), Gori, Borri, Castrovilli (17' st Fiaschi), Romanelli. A disp: Viti, Bardotti, Diallo, Stopponi, Zoppi, Lombardi, Ceccherini. All. Calderini Arbitro: Carnevali di Prato (Valeri-Dore) Reti: 11' pt rig. Caggianese (L), 14' pt Borri (S), 17' pt Romanelli (S) Note: spettatori 2000 circa con 500 sangiovannesi al seguito.

La Sangio all’assalto della Coppa Italia - 30 sfida alla Lucchese nella finale per l’assegnazione del trofeo regionale di Eccellenza . lanazione.it

Sangio attacks the Italian Cup - 30 la Sangiovannese è attesa alle "Due Strade" di Firenze per affrontare la Lucchese nella finalissima per l’assegnazione della Coppa Italia r ... sport.quotidiano.net

