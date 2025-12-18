La Sacra Famiglia di Mario Ceroli allestita alla Camera dei Deputati
Nella suggestiva cornice della sala ex Cit di Montecitorio, la maestria di Mario Ceroli si manifesta con l'opera “La Sacra Famiglia”. Un’opera che arricchisce il contesto istituzionale, creando un dialogo tra arte e storia, e offrendo ai visitatori un’esperienza di grande impatto visivo e culturale.
ROMA – Nella sala ex Cit di Montecitorio, che si affaccia sul corridoio dei Presidenti, è presente da oggi l’opera “La Sacra Famiglia” del Maestro Mario Ceroli. Il nuovo allestimento temporaneo (fino a fine gennaio) sarà al centro del percorso di visita di Montecitorio a porte aperte dell’11 gennaio. All’inaugurazione di questa mattina l’artista è stato accolto dal vicepresidente Giorgio Mulè, dal questore Paolo Trancassini e dal Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. “È un’emozione assistere al trasporto del Maestro per l’arte e sono particolarmente felice che abbia recentemente ritrovato un’altra sua opera, il Quinto stato, ora esposta nell’Aula dei gruppi”, ha sottolineato Trancassini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Camera: 'La sacra famiglia' di Ceroli esposta a Montecitorio
Leggi anche: L'avventura dei fratelli Sentimenti in mostra alla Camera dei Deputati
La Sacra Famiglia di Mario Ceroli allestita alla Camera dei Deputati - Nella sala ex Cit di Montecitorio, che si affaccia sul corridoio dei Presidenti, è presente da oggi l'opera "La Sacra Famiglia" del Maestro Mario ... msn.com
XMAS IS COMING TO Istituto Paritario Sacra Famiglia - Verona Oggi siete stati bravissimi...ci avete regalato un concerto di Natale fantastico!! Grazie ai ragazzi e alle ragazze della scuola media, a tutti i profe e in particolare al prof. Lorenzo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.