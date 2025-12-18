Nella suggestiva cornice della sala ex Cit di Montecitorio, la maestria di Mario Ceroli si manifesta con l'opera “La Sacra Famiglia”. Un’opera che arricchisce il contesto istituzionale, creando un dialogo tra arte e storia, e offrendo ai visitatori un’esperienza di grande impatto visivo e culturale.

© Lopinionista.it - La Sacra Famiglia di Mario Ceroli allestita alla Camera dei Deputati

ROMA – Nella sala ex Cit di Montecitorio, che si affaccia sul corridoio dei Presidenti, è presente da oggi l’opera “La Sacra Famiglia” del Maestro Mario Ceroli. Il nuovo allestimento temporaneo (fino a fine gennaio) sarà al centro del percorso di visita di Montecitorio a porte aperte dell’11 gennaio. All’inaugurazione di questa mattina l’artista è stato accolto dal vicepresidente Giorgio Mulè, dal questore Paolo Trancassini e dal Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. “È un’emozione assistere al trasporto del Maestro per l’arte e sono particolarmente felice che abbia recentemente ritrovato un’altra sua opera, il Quinto stato, ora esposta nell’Aula dei gruppi”, ha sottolineato Trancassini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

