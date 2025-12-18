La Russia potrebbe tornare a disputare una competizione Fifa dopo 4 anni dalla sua sospensione ufficiale

La possibilità di rivedere la Russia nelle competizioni FIFA dopo quattro anni di sospensione apre nuovi scenari nel calcio internazionale. La Fifa ha infatti lasciato uno spiraglio, alimentando speranze e aspettative di un possibile ritorno nel panorama calcistico globale. Un cambiamento che potrebbe segnare una svolta significativa per il team russo e per il mondo dello sport.

La Fifa apre uno spiraglio che potrebbe segnare il primo passo verso il ritorno della Russia nel calcio internazionale. Dopo quattro anni di esclusione dalle competizioni ufficiali, una nuova competizione under15 annunciata dall'organo di governo mondiale del calcio riaccende il dibattito sulla possibile riammissione delle selezioni russe. Ne parla Athletic. La Russia ritorna sul palcoscenico internazionale? I dettagli. Si legge sull'Athletic: "Le nazionali russe e i club del Paese sono sospesi dalla partecipazione alle competizioni Fifa e Uefa dall'invasione illegale e su vasta scala dell'Ucraina avvenuta nel febbraio 2022.

