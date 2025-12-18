La Russa Jr., figlio del presidente del Senato, Leonardo La Russa, annuncia la cessazione del reato di revenge porn. Con questa decisione, si chiude un capitolo importante nel panorama legislativo italiano, segnando un passo avanti nella tutela della privacy e dei diritti individuali. La sua posizione rappresenta un punto di svolta nel dibattito sulla regolamentazione dei contenuti online e la protezione delle vittime.

© Ilgiornale.it - La Russa jr, estinto il revenge porn

Si estingue il reato di revenge porn per Leonardo Apache La Russa (nella foto), filgio del presidente del Senato. Lo ha deciso ieri il gup di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha dichiarato congrua la cifra di 25mila euro come risarcimento alla parte offesa. Questo anche se la ragazza che lo ha denunciato (pure per violenza sessuale: inchiesta archiviata) non ha accettato l'offerta. «Sono contenta, è stato riconosciuto il fatto e il reato e sicuramente impugnerò il provvedimento sulla congruità», ha detto lei. La giovane, assistita dall'avvocato Stefano Benvenuto, non incasserà l'assegno né rimetterà la querela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Revenge porn, la gup: da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo, estinto reato

Leggi anche: Revenge porn, "congruo" il risarcimento di La Russa jr alla giovane donna che lo aveva denunciato: estinto il reato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Russa jr, estinto il reato di revenge porn. Gup: Risarcimento di 25mila euro congruo; La Russa jr, estinto il reato di revenge porn: “Congruo il risarcimento di 25mila”; Revenge porn: Da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto il reato. La ragazza: Farò appello; Leonardo La Russa si sfoga dopo l'estinzione del reato di revenge porn: Ho pensato al suicidio.

La Russa jr, estinto il revenge porn - Si estingue il reato di revenge porn per Leonardo Apache La Russa (nella foto), filgio del presidente del Senato. ilgiornale.it