La Ruota della Fortuna Samira svela il suo rito di Natale e Gerry fa un regalo per le feste

Giovedì 18 dicembre, Gerry Scotti e Samira tornano a riaccendere la magia delle feste con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Tra enigmi, sorprese e momenti di gioia, i protagonisti condividono i loro riti natalizi e regalano emozioni indimenticabili. Un appuntamento imperdibile per vivere il clima natalizio insieme, all'insegna dell'intrattenimento e della convivialità sulla rete ammiraglia.

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira svela il suo rito di Natale e Gerry fa un regalo per le feste Giovedì 18 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui riaprono le porte de La Ruota della Fortuna. Anche in questa puntata, il padrone di casa ha tenuto compagnia agli spettatori di Canale 5 con una serata ricca di enigmi, colpi di scena ed emozioni. E mentre ci avviciniamo ai giorni più freddi (e luminosi) dell'anno, arriva una notizia destinata a far felici molti fan del programma: La Ruota della Fortuna non si ferma nemmeno durante le festività. "La Ruota della Fortuna", Samira Lui racconta il suo Natale. Nella puntata del 18 dicembre, davanti alla celebre Ruota si sfidano Marco, il campione in carica con un bottino di 24mila euro, Andrea, sfidante senese che lavora come medico legale, e Luca, graphic designer di Milano.

