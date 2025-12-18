La riforma dei condomini spacca il centrodestra la Lega | Evidenti criticità E FI annuncia un testo

La riforma dei condomini divide il centrodestra, con la Lega che evidenzia criticità e Forza Italia che schiera un testo più duro. La discussione, questa volta, non riguarda la manovra 2026, ma un provvedimento che sta creando tensioni all’interno della maggioranza. La questione mette in luce le diverse anime del centrodestra e il delicato equilibrio politico in gioco.

© Today.it - La riforma dei condomini spacca il centrodestra, la Lega: "Evidenti criticità". E FI annuncia un testo Nervi tesi in maggioranza. A scaldare gli animi stavolta non è la manovra 2026, all'esame del Senato. Il centrodestra si spacca su una proposta di riforma sui condomini presentata nelle scorse ore alla Camera e che rischia di finire su un binario morto. Il testo è stato presentato dall'esponente. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Stadio Milano, minoranza si spacca.Lega e FdI: “FI tradisce centrodestra” Leggi anche: Riforma dei condomini, Salvini frena: “Troppe criticità”. Scontro nella maggioranza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Condomini, la proposta sui morosi spacca la maggioranza. Salvini: «No nuova burocrazia» - Non si è ancora spenta l’eco del contestato emendamento del governo con la doppia stretta sulle pensioni (allungamento dei tempi per le pension ... msn.com

