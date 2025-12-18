La riforma Calderoli che taglia i comuni montani | nel Vco 5 i paesi esclusi

La riforma Calderoli sulle aree montane introduce nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani italiani, con l’obiettivo di riorganizzare e semplificare il sistema. Nel Vco, cinque paesi rischiano di essere esclusi, suscitando preoccupazioni tra le comunità locali. Il disegno di legge, firmato dal ministro Roberto Calderoli, potrebbe portare alla cancellazione di oltre mille comuni dall’elenco ufficiale, modificando profondamente il panorama delle aree montane del paese.

Nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani italiani. É quello che prevede il disegno di legge sulle aree montane, firmato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, che secondo le stime elaborate dall'Uncem cancellerebbe oltre mille comuni italiani dall'elenco di quelli. Con la nuova classificazione prevista dal disegno di legge sulle aree montane Baveno, Arizzano, Cambiasca, Ghiffa e Vignone perderebbero lo status di "comune montano"

