Il ritorno di Riello nelle mani italiane rappresenta un momento di svolta per l'industria nazionale. Dopo l'acquisizione da parte di Ariston, il ministro Urso ha sottolineato come questa operazione apra una nuova pagina per il Made in Italy, rafforzando il settore e valorizzando le eccellenze del nostro Paese. Un passo importante che testimonia l'impegno nel tutelare e promuovere le aziende italiane nel contesto globale.

© Ilgiorno.it - La Riello torna in mani italiane, il ministro Urso: “Scritta nuova pagina industriale per il nostro Paese”

Lecco, 18 dicembre 2025 – Dopo l 'annuncio dell'acquisizione di Riello da parte di Ariston, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolto un tavolo di confronto sulla vertenza della storica azienda, specializzata nella produzione d i sistemi di climatizzazione e attualmente controllata dalla multinazionale americana Carrier, convocato per confermare e monitorare il percorso di acquisizione da parte del Gruppo Ariston. Dichiarazioni del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. “Partendo da una situazione di crisi - ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - oggi siamo nelle condizioni di scrivere una nuova pagina industriale per il nostro Paese nel settore energetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Il 100% di Riello ad Ariston Group. Il ministro Adolfo Urso: “Torna in mani italiane dopo anni”

Leggi anche: Ariston Group acquisisce Riello: lo storico marchio torna in mani italiane

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Riello: Urso, “torna in mani italiane, con Ariston si rafforza il Made in Italy”; Riello torna in mani italiane: Ariston acquisisce il 100% del Gruppo; Ariston compra Riello: il gruppo veronese della climatizzazione torna in mani italiane; Il 100% di Riello ad Ariston Group. Urso: Torna in mani italiane dopo anni.

Ariston group acquisisce Riello, che torna in mani italiane - Fondato nel 1922 a Legnago (Vr), lo storico gruppo opera nel settore della climatizzazione e del riscaldamento dell’acqua. msn.com