La Regione sostiene i live club | finanziamenti per oltre 280mila euro Fondi per due locali ravennati

La Regione Emilia-Romagna conferma il suo impegno a favore della musica dal vivo, destinando oltre 280mila euro a sostegno di 14 locali, tra cui due ravennati. Questi fondi rappresentano un importante impulso per il settore, garantendo continuità e qualità delle esibizioni dal Parma a Cesena nel 2025, e rafforzando il ruolo dei live club come punti di incontro culturale e musicale.

Diciassette locali di musica dal vivo sul territorio, da Parma a Cesena, che possono contare nel 2025 sul sostegno economico da parte della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento delle loro attività. La Giunta regionale ha approvato l'esito del bando per la concessione di contributi ai Live.

