La regione investe 2,5 milioni sulle Comunità energetiche rinnovabili per nuovi impianti e opere annesse

L'Emilia-Romagna conferma il suo impegno verso un futuro sostenibile investendo 2,5 milioni di euro nelle Comunità energetiche rinnovabili. Questa iniziativa mira a promuovere la creazione e il potenziamento di impianti di energia pulita, favorendo un modello più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Un passo importante per accelerare la transizione verso fonti rinnovabili e coinvolgere comunità e cittadini in progetti di energia sostenibile.

L'Emilia-Romagna investe 2,5 milioni di euro per sostenere la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti idonei alla produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo, oltre alle opere connesse e alle relative spese tecniche. La giunta regionale ha approvato il.

