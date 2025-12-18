La reazione di Luis Enrique quando gli fanno la conta dei titoli vinti dal PSG | qualcosa non torna
Durante la conferenza stampa, Luis Enrique si è mostrato sarcastico quando un giornalista gli ha ricordato i titoli vinti dal PSG nella scorsa stagione, inclusa la Coppa Intercontinentale. La reazione del tecnico ha sorpreso molti, lasciando trasparire un certo scetticismo sulla percezione dei successi del club. Un episodio che evidenzia come la memoria possa essere selettiva e come, a volte, i successi siano soggetti a interpretazioni diverse.
In conferenza stampa il tecnico risponde in maniera sarcastica a un giornalista che gli menziona i titoli che rientrano nella scorsa stagione, compresa la Coppa Intercontinentale. "Guarda che questa il PSG non te la perdona". 🔗 Leggi su Fanpage.it
