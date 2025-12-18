La reazione di Luis Enrique quando gli fanno la conta dei titoli vinti dal PSG | qualcosa non torna

Durante la conferenza stampa, Luis Enrique si è mostrato sarcastico quando un giornalista gli ha ricordato i titoli vinti dal PSG nella scorsa stagione, inclusa la Coppa Intercontinentale. La reazione del tecnico ha sorpreso molti, lasciando trasparire un certo scetticismo sulla percezione dei successi del club. Un episodio che evidenzia come la memoria possa essere selettiva e come, a volte, i successi siano soggetti a interpretazioni diverse.

Luis Enrique è una furia contro Taylor: la reazione dopo il cartellino rosso a Hernandez - Una sfida intensa quella tra Psg e Bayern Monaco, valida per i quarti di finale del Mondiale per Club e segnata dall'infortunio di Musiala, costretto a uscire dopo un contrasto con ... corrieredellosport.it

PSG, le domande sui portieri fanno arrabbiare Luis Enrique: la risposta piccata in conferenza - Germain deve fare i conti con un’incertezza totale tra i pali. tuttomercatoweb.com

RISSA al fischio finale Donnarumma e Luis Enrique litigano così con Joao Pedro

