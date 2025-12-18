La Rai ufficialmente smentisce il ritorno di Amadeus, sottolineando che non è nei progetti futuri dell’azienda. Pur riconoscendo la professionalità del conduttore, Viale Mazzini conferma che al momento non ci sono piani di coinvolgimento. La notizia mette fine alle speculazioni, chiarendo la posizione della rete pubblica rispetto al noto presentatore.

© Tpi.it - La Rai smentisce il ritorno di Amadeus: “Non è nei piani editoriali”

La Rai smentisce con una nota ufficiale il ritorno di Amadeus in Rai. Pur ribadendo la “stima professionale nei confronti del conduttore”, Viale Mazzini ha chiarito che “il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”. Nelle ultime ore era stato il sito Dagospia a lanciare l’ultima indiscrezione in ordine di tempo. Il sito diretto da Roberto D’Agostino, infatti, aveva scritto che il 2027 sarà l’anno “che vedrà il ritorno di di Amadeus sul palco dell’Ariston, per la messa cantata di Sanremo”. Secondo Dagospia, “sponsor” del ritorno di Amadeus in Rai sarebbe stato Fiorello, che potrebbe anche ritornare in prima serata con un programma tutto suo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Amadeus e il ritorno in Rai, finalmente la verità

Leggi anche: Amadeus sul Nove? Milioni di euro bruciati con i flop: la cifra è spaventosa, il ritorno in Rai imminente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Rai: “Il rientro di Amadeus non è nei piani aziendali”; Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima di 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Dmitrij....

La Rai smentisce il ritorno di Amadeus: “Non è nei piani editoriali” - Viale Mazzini smentisce le indiscrezioni che volevano come imminente il ritorno del conduttore alla tv di Stato La Rai smentisce con una nota ufficiale il ritorno di Amadeus in Rai. tpi.it