LA RAI CHIUDE LE PORTE AD AMADEUS | NOTA UFFICIALE E COMMENTO DI FIORELLO

Una nota ufficiale della Rai mette fine alle speculazioni sul possibile ritorno di Amadeus in televisione, chiudendo definitivamente le porte a ogni ipotesi. La decisione, comunicata dai vertici dell’azienda, ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori, lasciando spazio a molte domande e a un commento inaspettato di Fiorello. Un colpo di scena che cambia le carte in tavola nel panorama televisivo italiano.

Come un fulmine a ciel sereno giunge una nota ufficiale diramata dai vertici Rai che chiude tutte le indiscrezioni che parlavano di un rientro di Amadeus nella Tv di Stato. Quotidiani, settimanali e siti specializzati hanno più volte riferito, soprattutto nelle ultime settimane, di trattative, avvicinamenti, progetti al vaglio e invece nulla di tutto ciò. Per ora Ama prosegue la sua avventura sul Nove. In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda. 🔗 Leggi su Bubinoblog

