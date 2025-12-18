LA RAI CHIUDE LE PORTE AD AMADEUS | NOTA UFFICIALE E COMMENTO DI FIORELLO

Una nota ufficiale dei vertici Rai manda in fibrillazione il mondo dello spettacolo, annunciando la fine di ogni ipotesi di ritorno di Amadeus nella Tv di Stato. Dopo settimane di rumors e speculazioni, la decisione ufficiale mette a tacere le voci e apre un nuovo capitolo per il conduttore e la rete. Un colpo di scena che suscita reazioni e commenti da parte di protagonisti e spettatori.

© Bubinoblog - LA RAI CHIUDE LE PORTE AD AMADEUS: NOTA UFFICIALE E COMMENTO DI FIORELLO Come un fulmine a ciel sereno giunge una nota ufficiale diramata dai vertici Rai che chiude tutte le indiscrezioni che parlavano di un rientro di Amadeus nella Tv di Stato. Quotidiani, settimanali e siti specializzati hanno più volte riferito, soprattutto nelle ultime settimane, di trattative, avvicinamenti, progetti al vaglio e invece nulla di tutto ciò. Per ora Ama prosegue la sua avventura sul Nove. In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda. 🔗 Leggi su Bubinoblog Leggi anche: LA RAI CHIUDE LE PORTE AD AMADEUS: NOTA UFFICIALE E COMMENTO DI FIORELLO Leggi anche: La Rai chiude le porte ad Amadeus: “Il suo ritorno non rientra nei nostri piani” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Rai chiude le porte ad Amadeus: Il suo ritorno non rientra nei nostri piani; Amadeus non torna in Rai, la Tv pubblica gli chiude la porta in faccia: nota ufficiale e motivi; Non è nei piani, no della Rai al ritorno di Amadeus. L'addio dopo Sanremo, i suoi programmi e il (super) contratto con NOVE; Amadeus, il rientro “non è nei piani aziendali”: la Rai chiude al conduttore. La Rai chiude le porte ad Amadeus: nessun ritorno - Il rapporto tra Amadeus e la Rai si è interrotto nell’aprile del 2024, per decisione dello stesso conduttore, dopo 25 anni di collaborazione culminati con il grande successo dei Festival di Sanremo. ultimenotizieflash.com

Amadeus, la Rai chiude la porta: nessun ritorno nei piani di Viale Mazzini - La Rai chiude definitivamente al ritorno di Amadeus: nessuna trattativa in corso e futuro legato a Warner Bros. quilink.it

Amadeus non torna in Rai, la Tv pubblica gli chiude la porta in faccia: nota ufficiale e motivi - Discovery, la Rai gli chiude la porta in faccia: "Non rientra nei nostri piani" ... virgilio.it

Benatia chiude le porte alla Juve su Hojbjerg Su chi dovrebbero andare i bianconeri in cerca di un play per Spalletti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.