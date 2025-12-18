LA RAI ACCOGLIE MARCO COLUMBRO DOPO CHE MEDIASET L’HA DIMENTICATO

Dopo anni di successi e un lungo silenzio, Marco Columbro torna sotto i riflettori. La sua carriera, segnata da momenti memorabili, ha attraversato sfide e cambiamenti profondi. Ora, un nuovo capitolo si apre, portando con sé emozioni e aspettative inaspettate. Un ritorno che suscita curiosità e interesse, testimoniando la forza di un artista che non si arrende di fronte alle avversità.

Marco Columbro è stato per decenni uno dei volti simbolo di Canale 5, poi l’ictus ha cambiato tutto e dopo la ripresa è sceso il gelo con Mediaset. Ora la Rai gli offre uno spazio in tv. Il popolare conduttore e attore – come non ricordare “Caro Maestro” al fianco di Elena Sofia Ricci – avrà da gennaio uno spazio fisso all’interno di BellaMa’, la trasmissione del pomeriggio di Rai2 ideata e condotta da Pierluigi Diaco. “Terrà una rubrica settimanale dedicata alle pratiche meditative e al benessere dello spirito”, anticipa Oggi. Tra i volti simbolo della tv degli anni ’90, da “Paperissima” a “Buona Domenica”, per Columbro la carriera si è bruscamente interrotta nel 2001. 🔗 Leggi su Bubinoblog

