la punta nanapere firma per la recanatese

La Recanatese ha concluso con successo la trattativa per la firma di Nanapere, risultato di un lungo corteggiamento. La negoziazione, complessa e serrata, ha visto il ruolo determinante del Teramo, rendendo questa operazione un esempio di collaborazione e impegno tra le parti. Un acquisto che rafforza la rosa e alimenta le speranze di successi futuri.

Succede, talvolta, che un lungo corteggiamento abbia alla fine un esito felice. È la sintesi di una serrata trattativa tra la Recanatese ed Emmanuel Nanapere, con il Teramo, ovviamente, determinante in questa sorta di rapporto trilaterale. "Diciamo – afferma il dt Josè Cianni – che era circa un mese che ci stavo lavorando e non posso nascondere la soddisfazione per l’evoluzione che c’è stata nelle ultime ore. Domenica ho avuto occasione di parlare a lungo con il Direttore ed il Presidente del Teramo comprendendo che c’era la possibilità concreta di chiudere positivamente e così è stato". Il suo arrivo determinerà un nuovo cambiamento di modulo? "Sono cose che, in piena autonomia, deciderà il mister. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

