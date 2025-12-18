© Today.it - "La prostata infiammata" è il nuovo brano di Checco Zalone: il video (trasmesso a reti unificate su Mediaset)

Checco Zalone ha lanciato la canzone sulla prostata a reti unificate Mediaset, svelando in anteprima un estratto del videoclip del brano incluso nel suo nuovo film Buen Camino, dal 25 dicembre nelle sale con Medusa Film. "È un dono a voi donne e alla pazienza che avete quando tu maschio hai la. 🔗 Leggi su Today.it

