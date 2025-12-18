La proposta | Il Memoriale e il Santuario di Colorina siano tappa di atleti e turisti durante le Olimpiadi

Durante l'audizione in Commissione Difesa, l'onorevole Eugenio Zoffili ha proposto di valorizzare il Memoriale e il Santuario di Colorina come tappe imperdibili per atleti e turisti durante le Olimpiadi. Un'iniziativa che mira a promuovere il patrimonio culturale e spirituale del territorio, integrandolo nell’esperienza olimpica e valorizzando le bellezze locali a livello internazionale.

© Sondriotoday.it - La proposta: "Il Memoriale e il Santuario di Colorina siano tappa di atleti e turisti durante le Olimpiadi" Questa mattina, nel corso dell'audizione in Commissione Difesa dell'Ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gian Franco Saba, sulle linee generali dell'incarico ricoperto, l'onorevole della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati e.

