La Promessa la morte di Jana | ricostruzione indagini e verità dietro lo sparo

Nelle puntate di metà dicembre 2025 de La Promessa, si svela la tragica svolta: Jana Exposito viene colpita da uno sparo nella sua stanza, davanti agli occhi sgomenti di Manuel. Un episodio che scuote le sorti dei protagonisti e apre un nuovo capitolo di indagini e verità nascoste, promettendo emozioni intense e rivelazioni sorprendenti.

Nelle puntate di metà dicembre 2025 de La Promessa arriva la svolta più dolorosa: Jana Exposito viene colpita da un colpo di pistola nella sua stanza, davanti agli occhi sconvolti di Manuel. Dopo ore di speranza, la giovane muore e con lei anche il bambino che aspettava. La Guardia Civile, guidata da Burdina, avvia un'indagine.

