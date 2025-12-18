La Promessa anticipazioni 19 dicembre Manuel trova le prove | è Cruz che ha sparato a Jana

Nella puntata del 19 dicembre, la suspense si intensifica: Manuel scopre le prove schiaccianti contro Cruz, rivelando il suo coinvolgimento nel drammatico episodio. La Guardia Civile fa irruzione alla tenuta, portando alla sospettata un isolamento forzato. Cosa accadrà ora? Un nuovo capitolo si apre nella saga di questa appassionante soap spagnola, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel scopre finalmente le prove che inchiodano Cruz: la Guardia Civile arriva alla tenuta, la sospettata viene isolata. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: un bottone nella mano di Jana inchioda Cruz Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Manuel trova sua moglie Jana ferita e la porta a letto, dove il medico, convocato da Curro, constata un lieve miglioramento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

