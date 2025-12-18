La presentazione | Riccardo Bove indaga I misteri del Re

Riccardo Bove torna in libreria con “I misteri del Re”, due anni dopo “La Luce delle cose”. L’avvocato perugino, protagonista dei romanzi di Francesco Mangano, si immerge in un nuovo affascinante caso che svelerà segreti nascosti tra verità e menzogne, mantenendo intatto il suo carattere intenso e coinvolgente. Un viaggio tra mistero e introspezione, che promette di catturare ancora una volta l’attenzione dei lettori.

© Perugiatoday.it - La presentazione: Riccardo Bove indaga “I misteri del Re” A distanza di due anni da “La Luce delle cose” ritorna in libreria l’avvocato Riccardo Bove, personaggio del foro perugino creato da Francesco Mangano dal primo romanzo del 2021 “Un respiro in più”. Edito sempre da Morlacchi Editore, il terzo capitolo “I misteri del Re” vede Riccardo Bove e la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Due nuovi misteri firmati Riccardo Landini: presentazione a Palazzo Farnese Leggi anche: Legge Bove: presto la presentazione in Senato della nuova proposta sul Primo Soccorso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perugia svela misteri e musica, Bove indaga col Re. Per il Centro Relazioni Culturali la presentazione dei libri Rigor Mortis – La Spada del Dramma e Il risveglio del Narha – La saga delle Terre Senza Estate di Riccardo Crosa Venerdì 19 dicembre alle 18, alla sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà la pres - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.