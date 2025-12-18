La povertà energetica incide sul percorso di studi degli studenti | malattie assenze e impossibilità di fare i compiti tra i motivi più presenti

La povertà energetica in Italia, coinvolgendo 2,4 milioni di famiglie, va oltre le semplici bollette. Essa influisce sul percorso scolastico degli studenti, causando malattie, assenze e difficoltà nello svolgimento dei compiti. Un problema che lascia cicatrici profonde, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per tutelare il benessere e il futuro delle nuove generazioni.

Non è solo questione di bollette. La povertà energetica, che oggi in Italia coinvolge 2,4 milioni di famiglie, lascia segni più profondi del previsto. L’aspetto meno visibile, ma tra i più critici, riguarda i bambini e il loro rapporto con la scuola. Quando la casa è fredda o mal illuminata, non è solo il benessere fisico a risentirne: lo studio diventa più difficile, la concentrazione cala, aumentano le assenze. In certi contesti, anche partecipare alle lezioni può diventare un ostacolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

