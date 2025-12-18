La popstar ha consegnato un assegno a ogni membro dell' entourage che ha partecipato all' Eras Tour | un maxi bonus da 197 milioni di dollari

Taylor Swift ha dimostrato ancora una volta il suo cuore generoso consegnando un maxi bonus a ogni membro del suo entourage, riconoscendo il loro prezioso contributo durante l’Eras Tour. Un gesto che va oltre la musica, sottolineando la sua gratitudine e il legame speciale con chi lavora al suo fianco. La popstar non solo incanta con i suoi concerti, ma si distingue anche per il suo spirito di riconoscenza e solidarietà.

Taylor Swift non ha solo conquistato stadi in mezzo mondo con The Eras Tour, ma ha conquistato anche il cuore del suo entourage. E non solo con il calore umano che tutti le riconoscono, ma con un gesto concreto: un assegno da capogiro consegnato a mano a tutto il suo gigantesco entourage, dai ballerini ai fonici passando per montatori di palco, tecnici, addetti alla sicurezza. Taylor Swift e i bonus da capogiro per lo staff dell’Eras Tour. La popstar ha ribattezzato la giornata di consegna degli assegni “ bonus day ”. La consegna delle buste, accompagnate da una lettera di ringraziamento scritta a mano, è stata immortalata in uno degli episodi della docuserie The End of an Era, in onda su Disney+. 🔗 Leggi su Amica.it

