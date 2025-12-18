Nella quiete della notte, le forze dell'ordine hanno intercettato un sospetto in pieno centro ad Arezzo, assicurandosi di garantire la sicurezza cittadina. Un intervento tempestivo che ha portato all’arresto di un individuo coinvolto in attività illecite, sottolineando l’attenzione costante delle forze di polizia nel mantenere l’ordine pubblico e tutelare i cittadini.

© Lanazione.it - La Polizia di Stato arresta spacciatore mentre si aggirava in piena notte per le vie del centro

Arezzo, 18 dicembre 2025 – La Polizia di Stat o arresta spacciatore mentre si aggirava in piena notte per le vie del Centro. La costante ed incisiva attività di controllo delle vie e delle piazze del centro città ad opera degli equipaggi delle Volanti della Polizia di Stato la scorsa notte ha portato all’arresto di un cittadino originario del Marocco, da tempo stabilitosi in Italia, sorpreso in possesso di un rilevante quantitativo di droga e contanti frutto dell’attività di spaccio. L’attenzione di un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, mentre stava percorrendo via Michelangelo, intorno alle due di notte, è stata attirata da questo soggetto che a passo svelto stava attraversando la zona dei giardini Porcinai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

