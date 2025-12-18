La polemica delle luminarie | Sforzo senza precedenti

Il dibattito sulle luminarie natalizie infiamma il centro storico, con l’assessore Letizia Guerri che difende gli sforzi compiuti, definendoli senza precedenti. Nonostante le polemiche per alcune zone meno illuminate, l’amministrazione ribadisce l’impegno nel rendere la città festosa e accogliente, sottolineando come questo Natale rappresenti un record per le decorazioni e l’atmosfera celebrativa.

"Il centro storico per Natale? Non è mai stato così illuminato.": l'assessore Letizia Guerri ha respinto al mittente le polemiche sorte per gli addobbi natalizi assenti in alcune zone della città. L'estensione delle luminarie è finita in un vivace dibattito nell'ultimo consiglio comunale, scaturito da un'interrogazione presentata dal capogruppo di Castello Civica, Andrea Lignani Marchesani, insieme ai consiglieri di Fratelli d'Italia Elda Rossi e Riccardo Leveque. L'assessore al commercio ha risposto illustrando "lo sforzo senza precedenti compiuto quest'anno per ampliare il perimetro degli addobbi luminosi.

