La Pastorale il suono antico del Natale nella terra orobica

Nel cuore della terra orobica, il Natale si svela attraverso le dolci melodie delle «Pastorali», testimonianze di un patrimonio sonoro antico e affascinante. Questi suoni, intrisi di tradizione e sentimento, accompagnano le festività, creando un’atmosfera magica e senza tempo che affonda le radici nelle tradizioni più profonde della bergamasca.

