La passione gialloblù di Beyuku si fa sentire: “Sono in una società speciale”. Tra emozioni e orgoglio, il Modena si distingue ancora una volta, celebrando il successo e la determinazione dei suoi protagonisti. Una settimana che ha visto i francesi brillare, rafforzando il legame tra squadra e tifosi in un clima di entusiasmo e speranza per il futuro.

© Sport.quotidiano.net - La passione gialloblù di Beyuku: "Sono in una società speciale"

Allez les bleus. Per il Modena è stata un po’ la settimana dei francesi, dopo il loro ruolo da protagonisti nella vittoriosa trasferta di La Spezia. Per Defrel, nel bene e nel male, visto che pochi minuti dopo l’assist a Gliozzi per il gol del raddoppio è arrivato l’infortunio muscolare, per Massolin, che ha incantato anche gli addetti ai lavori spezzini, e per Beyuku, che ha dato un grande contributo di forza sulla fascia destra di competenza. Ed è stato proprio quest’ultimo ad incontrare ieri i giornalisti per la consueta chiacchierata settimanale con gli organi di informazione. In un ottimo italiano il parigino (che ha come idoli Wan-Bissaka e Walker e nel cassetto il sogno segreto di poter vestire un giorno la casacca del Real), con Yanis Massolin spettatore d’eccezione in sala interviste, ha raccontato di questo anno e mezzo in gialloblù con umiltà e allo stesso tempo con soddisfazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Perdere peso, la Società italiana obesità: “Mai terapie fai da te, i rischi sono altissimi”

Leggi anche: Le navi di Flotilla affittate da una società spagnola. A pagare sono i terroristi di Gaza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

MODENA PER NOI Dal cuore della passione gialloblù nasce “Modena per Noi”, il progetto firmato Enrico Morselli e Stefano Ferrari – La Tana Gialloblù. TGB Un docufilm e un libro che raccontano il Modena FC attraverso le voci di ex giocatori, allenato - facebook.com facebook