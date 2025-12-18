Dopo quasi cinque anni dal cedimento improvviso, la palazzina di via De Motis sarà demolita e ricostruita. Un intervento che segna la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per il quartiere, con l’obiettivo di garantire sicurezza, modernità e rinascita urbana.

© Ilgiorno.it - La palazzina inclinata verrà demolita

A quasi cinque anni dal giorno in cui ha subito un improvviso cedimento, sarà demolita e ricostruita la palazzina di via De Motis. Se n’è parlato martedì sera in una delle sedute di Consiglio comunale convocate per discutere il bilancio 2026. Rispondendo all’accusa che l’opposizione ha rivolto ai consiglieri di maggioranza di "fare annunci senza risolvere i problemi dei cittadini anche se in campagna elettorale avevano suonato i campanelli offrendo il proprio sostegno", il consigliere Roberto Rizzardi ha spiegato che cosa si sta facendo per la palazzina C dell’ex complesso Aler. "Un’ordinanza imponeva l’abbattimento – ha detto Rizzardi –, poi è sopraggiunto un accordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

