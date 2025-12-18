La nuova campagna del ministero del Turismo | Italia welcome to Meraviglia
Oltre 479,7 milioni di presenze stimate, con una crescita del +3% sul 2024: il 2025 si preannuncia anno di nuovi record per il Turismo italiano, stando alle previsioni dell’Ufficio statistica del ministero del Turismo. Lo ha annunciato la ministra del Turismo Daniela Santanchè alla conferenza di Natale a Roma. Mostrato anche il video della nuova campagna del ministero del Turismo. Nelle immagini le bellezze del nostro Paese Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
