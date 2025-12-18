La notte di Santa Claus | a Vasto lo spettacolo itinerante che fa sognare grandi e piccoli

© Chietitoday.it - "La notte di Santa Claus": a Vasto lo spettacolo itinerante che fa sognare grandi e piccoli Martedì 23 dicembre, dalle 16 alle 19, i giardini di Palazzo d’Avalos a Vasto ospiteranno “La notte di Santa Claus”, uno spettacolo itinerante pensato per famiglie e bambini, che vedrà protagonisti attori e musicisti in un percorso suggestivo dedicato alla magia del Natale. L’evento, a ingresso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Disney e Taika Waititi firmano una fiaba natalizia che fa sognare grandi e piccoli: un racconto di amicizia e immaginazione che scalda il cuore Leggi anche: In biblioteca. Santa Claus per i ’grandi’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vasto, Il 23 dicembre i giardini di Palazzo d’Avalos ospitano “La notte di Santa Claus”. Vasto, Il 23 dicembre i giardini di Palazzo d’Avalos ospitano “La notte di Santa Claus” - Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:«Martedì 23 dicembre 2025, dalle 16:00 alle 19:00, i giardini di Palazzo d’ ... abruzzonews24.com

Una notte violenta e silenziosa 2: il sequel del film con David Harbour è in fase di sviluppo - Il regista Tommy Wirkola ha rivelato che si sta lavorando a Una notte violenta e silenziosa 2, il sequel del film con star David Harbour in versione Santa Claus. movieplayer.it

Una Notte Violenta e Silenziosa 2, ecco quando inizieranno le riprese - David Harbour è pronto a tornare a vestire i panni di Santa Claus in Una Notte Violenta e Silenziosa 2: ecco quando inizieranno le riprese del sequel. comingsoon.it

Angelo luminoso, prega per la mia anima, perché sia pronta per la Notte Santa. Amen. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.