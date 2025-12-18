La Norimberga al cinema e quella che un giorno speriamo porterà alla sbarra Putin

La scena si svolge tra le mura di una Norimberga cinematografica, immaginando un futuro processo contro Putin. Douglas Kelley, interpretato da Rami Malek, riflette sulla natura del male, suggerendo che comprenderlo profondamente potrebbe prevenire tragedie simili in futuro. Un dialogo che invita a riflettere sul confine sottile tra giustizia e crudeltà, e sulla speranza di un domani più giusto.

© Linkiesta.it - La Norimberga al cinema, e quella che un giorno (speriamo) porterà alla sbarra Putin A un certo punto Douglas Kelley, il Rami Malek premio Oscar per il Freddy Mercury di "Bohemian Rhapsody", dice al sergente Howard Triest (l'attore britannico Leo Woodall): «Se potessimo definire psicologicamente il male, potremmo fare in modo che una cosa del genere non accada mai più». Pia illusione con difficoltà decisamente sottovalutate, libertà che si concedono gli sceneggiatori anche dei migliori film. Kelley è lo psichiatra americano spedito a sorvegliare i ventidue gerarchi nazisti che il più famoso dei tribunali internazionali della storia processerà dal 20 novembre 1945, ottant'anni fa di questi tempi.

"Il mondo deve sapere cosa hanno fatto quegli uomini". NORIMBERGA è da domani, 18 dicembre, al cinema. Con i premi Oscar Rami Malek e Russell Crowe, e il candidato all'Oscar Michael Shannon, la storia del processo più importante del XX secolo.

