La tradizione si rinnova nella suggestiva cornice di Piazza Saffi, che si trasforma ancora una volta nel magico scenario del Presepe vivente. Con la partecipazione di oltre 300 bambini, famiglie e volontari, questo evento rappresenta uno dei momenti più attesi e sentiti del Natale in città, un’occasione di emozione, condivisione e spirito natalizio che coinvolge tutta la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - La Natività in piazza. Il Presepe vivente con 300 bambini

Piazza Saffi si prepara a trasformarsi ancora una volta (la ventiquattresima) nel teatro del Presepe vivente, animata da oltre 300 bambini, famiglie e volontari, per uno degli appuntamenti natalizi più sentiti dalla città. Sabato alle 15 tornerà la storica rappresentazione che quest’anno seguirà il tema ‘Seguendo la Stella’, filo conduttore di un racconto che unisce fede, educazione e comunità. L’iniziativa è stata ideata e realizzata dagli educatori e dai ragazzi dei Centri Educativi Domus Coop, in collaborazione con le scuole La Nave e la parrocchia di Coriano. La rappresentazione prenderà avvio con l’incontro dei tre Magi, pronti a mettersi in cammino seguendo la stella cometa in un percorso di attesa, ricerca e meraviglia che condurrà fino alla grotta di Betlemme e all’Adorazione del Bambin Gesù, cuore simbolico del Presepe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

