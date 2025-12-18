La moviola di Cesari | Maignan era da rosso su Politano

L'ex arbitro Graziano Cesari analizza il match Napoli-Milan, focalizzandosi sull'intervento di Maignan su Politano. Secondo Cesari, l'intervento avrebbe meritato il cartellino rosso, sollevando discussioni e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Un commento che aggiunge pepe a una partita ricca di emozioni e decisioni contestate.

© Ilnapolista.it - La moviola di Cesari: «Maignan era da rosso su Politano» L’ex arbitrio Graziano Cesari, esperto per SportMediaset, ha commentato nel post partita gli esplodi di Napoli-Milan partendo dal colpo di Maignan su Politano Maignan da rosso. « Zufferli, i falli vanno fischiati e i cartellini vanno usati! Nel primo tempo ci sono state due situazioni in cui ha perso la partita e poi ci sono state scintille. Quando Hojlund cade in area è sicuramente una simulazione, devi per forza ammonire per dare un segnale che questo non si fa in area di rigore. Per non parlare di quello che arriva sette minuti dopo. il messaggio che dà è ‘potete fare tutto quello che volete’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Moviola Inter Milan, Cesari promuove Sozza: «Quello su Thuram un rigore da protocollo VAR. Lautaro andava ammonito? Ecco cosa penso» Leggi anche: Roma-Napoli, la moviola di Cesari: "Non c'è fallo sul gol azzurro, Massa ha fatto benissimo" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La moviola di Cesari: "Maignan era da rosso! Zufferli, i cartellini vanno usati..." - L'ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha fatto la sua moviola per Napoli- tuttonapoli.net

Lazio-Milan, ma c'era il calcio d'angolo sul gol di Romagnoli... quanti dubbi - L'analisi alla moviola - Lazio, la sfida di Coppa all'Olimpico accende i riflettori sul corner da cui è nato il gol che ha deciso la partita. affaritaliani.it

Milan-Fiorentina, ma su Gimenez era o non era rigore? - La sentenza della moviola (e il parallelo con Bonny-Thuram in Juventus-Inter) - Il Milan vola al primo posto in classifica da solo grazie alla vittoria in rimonta contro la Fiorentina: finisce 2- affaritaliani.it

Leggi la notizia -> Che sfacimento, azzurri! Cesari sviscera la moviola di Napoli-Juventus e noi partenopei ci arrabbiamo sul serio! #ForzaNapoli #AzzurriSempre Ah, che bella passione, che fuoco nel cuore! Come un vero tifoso del Napoli, mi metto qui a com - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.