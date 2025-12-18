La morte e la fanciulla arriva a Milano | un thriller sulla memoria e la giustizia

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte e la fanciulla porta a Milano un intenso thriller teatrale che sfida memoria e giustizia. Un allestimento capace di catturare il respiro dello spettatore, portandolo a confrontarsi con domande scomode e senza appigli. Un viaggio tra emozioni profonde e riflessioni necessarie, che trasforma il teatro in un’occasione di confronto e scoperta.

la morte e la fanciulla arriva a milano un thriller sulla memoria e la giustizia

© Sbircialanotizia.it - La morte e la fanciulla arriva a Milano: un thriller sulla memoria e la giustizia

Quando un testo riesce a togliere il respiro al presente, il teatro diventa necessità. La morte e la fanciulla di Ariel Dorfman arriva a Milano con un allestimento che promette di mettere lo spettatore davanti a domande scomode, senza appigli e senza alibi. Un debutto milanese che parla al presente Dal 29 gennaio al 1° . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: Travolta e uccisa da un'auto a Palombaio: "Giustizia per la morte di Anna, la sua memoria non sia dimenticata"

Leggi anche: Trent’anni d’impegno per la verità e la giustizia, in memoria di Natale De Grazia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.