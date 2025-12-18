La Miteni sapeva di inquinare ma non ha denunciato i Pfas | le motivazioni della condanna dei manager

La Miteni, consapevole dell’inquinamento da Pfas, ha scelto di non informare le autorità, nascondendo così un grave danno ambientale e sanitario. La condanna dei manager mette in luce una realtà inquietante, evidenziando come la mancanza di trasparenza abbia aggravato una crisi già complessa. Un episodio che solleva importanti questioni sulla responsabilità aziendale e sulla tutela del territorio e della salute pubblica.

La Miteni era a conoscenza dell' inquinamento da Pfas e, pur sapendolo, non lo ha mai comunicato alle istituzioni. È uno dei passaggi centrali delle 2.062 pagine di motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Vicenza che lo scorso 26 giugno ha inflitto 141 anni di carcere a 11 dei 15 manager dell'ex fabbrica chimica di Trissino (Vicenza) e delle multinazionali Icig e Mitsubishi, per l'inquinamento da composti perfluoroalchilici (i cosiddetti "inquinanti eterni") che ha toccato le provincie di Vicenza, Padova e Verona e 350mila cittadini. Lo riferiscono Il Giornale di Vicenza e Il Corriere del Veneto.

