La magia delle feste è sovrana nel fine settimana con Wanderlust colazione Belle Epoque e Christmas Run

Il weekend si anima con eventi magici e festosi, tra colazioni d’altri tempi, corse natalizie e l’atmosfera incantata delle festività. Tra ultime spese e preparativi, la città si immerge in un turbinio di emozioni, creando ricordi indimenticabili e momenti di gioia condivisa. Un’occasione perfetta per vivere appieno la magia del Natale e lasciarsi trasportare dallo spirito festoso che avvolge ogni angolo.

"Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way". Su queste allegre note, il fine settimana della città, scandito dai ritmi frenetici e caotici delle imminenti festività natalizie, tra ultime spese ed acquisti, doni da confezionare e tavole da pranzo da imbandire con appetitose pietanze e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Natale sta arrivando: feste, mercatini e magia per grandi e piccoli nel fine settimana Leggi anche: Disney Christmas Village 2025: la magia delle feste a Milano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Magia delle Feste ad Assolo Il Comune di Assolo vi invita a due appuntamenti speciali tra tradizione, musica e divertimento per tutta la famiglia! 20 dicembre Ore 16.30 – Aspettando il Natale con Babbo Natale, giochi, musica e parata Ore 18.00 – - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.