La magia del Natale a Palermo | un laboratorio gratuito per bimbi con Xinergie e Minimupa

Vivi la magia del Natale a Palermo con un laboratorio gratuito dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso attività creative e divertenti, promosse da Xinergie e Minimupa. Sabato 20 dicembre alle 18, partecipa a

© Palermotoday.it - La magia del Natale a Palermo: un laboratorio gratuito per bimbi con Xinergie e Minimupa Un'occasione perfetta per assaporare l'atmosfera natalizia a Palermo in compagnia, dedicata a bambini e ad adulti, con il laboratorio gratuito "Storie in Faccia - Entri nella storia, esci personaggio" sabato 20 dicembre alle 18.00 al Lizard di via Grande Lattarini, 22.Xinergie e Quarto tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Un laboratorio gratuito di lettura, musica e danza aerea allo Xinergie Leggi anche: A Villa Filippina con Quarto Tempo e Xinergie quattro giorni tra musica, laboratori per bimbi e artigianato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cosa fare con i bambini durante le feste: tutte le attività a Palermo (e non solo); Scatti di magia e campanelli da costruire: nuovi laboratori al villaggio di Natale; Natale alla Casina di Raffaello; Vivi la magia al Centro Sociale Polifunzionale Uniamoci: babbo Natale ti aspetta con i suoi simpatici amici. Cosa fare a Palermo nel weekend: la magia del Natale tra mercatini, musica e cabaret - Anche questo fine settimana le cose da fare proprio non mancano: tutti gli eventi da non perdere dal 5 al 7 dicembre ... balarm.it Natale 2025 a Palermo, cosa fare: eventi da non perdere - La città di Palermo, conosciuta nel mondo per le sue bellezze artistiche, la storia e il mare, anche durante il periodo natalizio offre occasioni magiche per ... tg24.sky.it

A Celano arrivano i Laboratori degli Elfi: animazioni e creatività per vivere la magia del Natale - La magia del Natale accende Celano con i Laboratori degli Elfi, un calendario di appuntamenti dedicati ai più piccoli, pensato per unire gioco, fantasia e condivisione nel periodo più ... terremarsicane.it

Luci di Natale a Ussana La magia del Natale fam ZandaLai #casanatale #ussana #Christmas #christmastime #natale #sardegna - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.