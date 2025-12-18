La maggioranza si spacca anche sulla riforma dei condomini Salvini | No a nuova burocrazia Assoutenti | Anticostituzionale
La discussione sulla riforma dei condomini diventa un terreno di scontro tra politica e associazioni di consumatori. Salvini critica l’aumento di burocrazia, mentre Assoutenti denuncia aspetti anticostituzionali. La proposta, presentata alla Camera da Fratelli d’Italia e firmata Elisabetta Gardini, accende il dibattito su un tema cruciale per milioni di italiani, evidenziando divisioni e tensioni nel panorama politico e sociale.
Fanno discutere le proposte contenute nella riforma dei condomini presentata alla Camera da Fratelli d’Italia e firmata Elisabetta Gardini. Le novità sono state bocciate dalla Lega. Matteo Salvini ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 che “alcune scelte tecniche dal punto di vista della Lega devono essere modificate” facendo riferimento anche alle nuove norme sulle pensioni. “Niente allungamento dell’età pensionabile, niente rivalsa su chi riscatta la laurea, niente nuove norme, nuova burocrazia per i condomini e per gli inquilini che adempiono al loro dovere”, ha detto. A sua volta Alberto Luigi Gusmeroli – deputato e responsabile fisco del Carroccio – a margine di un convegno organizzato dall’ Unione degli amministratori immobiliari ha detto no a progetti di legge che “favoriscono i furbetti del condominio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
