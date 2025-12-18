La maggioranza sgambetta i proprietari di case onesti
In un panorama in cui la maggioranza si scontra con comportamenti scorretti, le norme sembrano favorire chi non rispetta le regole. Tra l’introduzione di revisori dei conti e certificazioni di sicurezza, si delineano misure che spostano il peso dalle spalle degli inquilini in regola a quelli in mora. Un equilibrio che rischia di penalizzare i proprietari onesti, in un contesto di regole spesso a sfavore di chi rispetta le leggi.
Non solo si introducono un revisore dei conti e un certificatore della sicurezza, ma si prevede che al posto degli inquilini morosi sborsino quelli in regola. La soluzione è un’altra: pignorare i locali di chi non è a norma. Quando la politica mette mano alla casa c’è sempre da preoccuparsi. Ancora oggi i proprietari si leccano le ferite per quella simpatica tassa introdotta da Mario Monti con la scusa di rimettere in ordine i conti: l’Imu, una patrimoniale vera e propria che colpisce chiunque di abitazioni ne possegga due, compresa quella ereditata dai genitori o mantenuta nel paese in cui si è nati. 🔗 Leggi su Laverita.info
