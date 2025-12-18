La lezione inattuale di Elsa Morante scrittrice che imparava dai bambini

Elsa Morante, scrittrice di grande talento, era conosciuta per la sua personalità complessa e il suo modo di apprendere dall'innocenza e sincerità dei bambini. La sua vita e il suo lavoro riflettono una profondità che sfida le apparenze, rivelando un'anima sensibile e acuta. Un esempio di come la purezza infantile possa offrire lezioni preziose e inattese, anche in un mondo spesso complicato e sfuggente.

© Quotidiano.net - La lezione (inattuale) di Elsa Morante, scrittrice che imparava dai bambini Roma, 18 dicembre 2025 – Elsa Morante aveva fama d’essere una donna difficile, umorale, insondabile. Nella quarta di copertina de Il mondo salvato dai ragazzini (Einaudi 1968) si autopresentò così, in terza persona, usando come suo solito le proprie iniziali: “E. M. è tuttora vivente, e abita a Roma nell’unica compagnia di un gatto. Le sue amicizie (poche) le trova a preferenza fra i ragazzini, perché questi sono i soli che si interessano delle cose serie e importanti. Gli adulti, in massima parte, si occupano di roba trita e senza valore. In politica, E. M. è (fino dalla nascita) anarchica, cioè ritiene che il potere degli uni sugli altri viventi (di qualsiasi potere si tratti: sia esso finanziario, o ideologico, o militare, o famigliare, o di qualsiasi altra forma, origine e pretesto) è la cosa più squallida, miserabile e vergognosa della terra”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Dopo il bestseller "Il treno dei bambini", Viola Ardone, scrittrice e insegnante napoletana torna con un libro che parla di Kostya, un bambino ucraino in Italia: un bambino in fuga e due donne, tutti e tre “dalle vite sbilenche” Leggi anche: Ending di Roberto Gandini al Teatro Elsa Morante La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La lezione (inattuale) di Elsa Morante, scrittrice che imparava dai bambini. La lezione (inattuale) di Elsa Morante, scrittrice che imparava dai bambini - Nella quarta di copertina de Il mondo salvato dai ragazzini (Einaudi 1968) si autopresentò così, in ... quotidiano.net

Elsa Morante, gli amori e la letteratura - 352, EURO 34) Una donna dal fascino non indifferente, così descrivono Elsa Morante coloro che l'hanno conosciuta, aveva ... ansa.it

Elsa Morante, dal matrimonio tormentato con Alberto Moravia al successo: storia di una donna innamorata della scrittura - Se La Storia di Elsa Morante è stato uno dei libri più belli del Novecento - vogue.it

Edoardo Edoardo Sanguineti parla della sua poesia sin dalle origini

Oggi in un Liceo, una docente dalla mente aperta, ha fatto una lezione anche con la mia “Cata Dorme”, per far studiare Corrado Alvaro agli studenti. Sono felice che la mia musica possa essere utilizzata anche per scopi didattici. E soprattutto, che qualcuno an - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.