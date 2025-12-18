La Lega Serie A | Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio Arbitrerà un asiatico? Pare proprio di sì

La Lega Serie A annuncia che Milan-Como si disputerà a Perth l’8 febbraio, suscitando sorprese e discussioni tra appassionati. L’ipotesi di un arbitro asiatico alimenta ulteriori dubbi e curiosità. Una scelta insolita che ha già acceso il dibattito tra chi preferisce il calcio tradizionale e chi accetta le novità del panorama internazionale. Un evento che promette di essere memorabile, portando il calcio italiano oltre i confini abituali.

Brutta serata per i tradizionalisti del football. Già la Supercoppa italiana che si gioca a Riad, poi proprio da Riad il presidente della Lega Serie A Simonelli annuncia in diretta tv che Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Ora chi li sente quelli del calcio di una volta, che non va venduto al soldo e bla bla bla. Ecco le parole di Simonelli numero uno della Lega Serie A: «Siamo soddisfatti del successo di questa manifestazione: lo stadio pieno (moltissimi i tifosi arabi del Milan, ndr) e l'operazione di internazionalizzazione stanno dando risultati.

Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito” - Como si giocherà in Australia, a Perth, l’8 febbraio 2026: adesso è ufficiale. fanpage.it

Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici - Lo ha confermato direttamente il presidente della Lega Serie A Ezio ... milannews.it

