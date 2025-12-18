La Lazio guarda all’America | sponsor investitori e un’idea che va oltre il Nasdaq

La Lazio si proietta oltre i confini italiani, con una strategia ambiziosa che va oltre la semplice presenza istituzionale. La partecipazione alla cerimonia del Nasdaq rappresenta un passo importante verso il rafforzamento economico e internazionale del club, aprendo nuove opportunità di sponsorizzazione e investimenti. Un progetto che mira a consolidare la posizione della Lazio nel panorama globale, con uno sguardo rivolto alle grandi piazze del calcio e del business.

Non è stata una semplice passerella istituzionale. La presenza della Lazio alla cerimonia della campanella del Nasdaq racconta molto di più di un momento celebrativo: dietro le quinte si muove una strategia che punta a rafforzare il club sul piano economico e internazionale. La delegazione biancoceleste, guidata dal direttore generale Enrico Lotito e composta anche dal direttore della comunicazione Emanuele Floridi, resterà negli Stati Uniti fino a sabato. Un dettaglio che, da solo, suggerisce come la missione americana abbia obiettivi concreti. Oltre la visibilità: la caccia agli sponsor. Già durante la cena di Natale il presidente Claudio Lotito aveva lasciato intendere che il viaggio a New York non sarebbe stato fine a se stesso. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

