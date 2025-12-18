La Juvecaserta centra le 13esima vittoria | Loreto ko

La Juvecaserta ottiene la sua 13ª vittoria stagionale in un match interno più impegnativo del previsto. La partita, che segna l’ultimo impegno casalingo del 2025, si è rivelata più combattuta rispetto alle aspettative, mettendo in mostra la determinazione della squadra e la solidità del roster. Un risultato importante che rafforza la posizione in classifica e alimenta le ambizioni per il proseguo della stagione.

Il quintetto bianconero, infatti, si è presentato al.

